Mladi slovenski hokejisti se selijo v nižji kakovostni razred

sp divizije i, skupine A, do 20 let, asker

Mlada slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je danes končala nastope na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina A) v norveškem Askerju. Slovenija je v konkurenci Norveške, Danske, Francije, Kazahstana in Madžarske končala na šestem, zadnjem mestu in tako za naslednjo sezono izpadla v nižji kakovostni razred, SP divizije I (skupina B).

Slovenska izbrana vrsta je bila na SP sicer v nepopolni postavi, saj so zaradi poškodb, bolezni ali klubskih obveznosti nekateri igralci manjkali.

Ekipa pod vodstvom glavnega trenerja Lovra Bajca je SP začela z zaporednima tekmama s skandinavskima ekipama. Za začetek je bila boljša gostiteljica Norveška s 4:0, dan pozneje pa so mladi Slovenci visoko s 6:1 premagali Dance. S Francozi je slovenska vrsta izgubila z 2:5, nato pa doživela še poraz s Kazahstanci z 2:4.

V boju za obstanek izgubili z Madžari

Današnja tekma z Madžarsko je odločala o neposrednem obstanku v tej kakovostni konkurenci. Če bi bili Slovenci uspešni in zmagali, pred SP so vzhodne sosede na prijateljski tekmi že visoko ugnali, bi končali na četrtem mestu. A dvoboj se ni razpletel po slovenskih željah, po vodstvu z 2:1 v prvi tretjini je Madžarska v nadaljevanju prišla do vodstva in na koncu v zadnji minuti z golom v prazna vrata slavila s 7:5.

Slovenija je tako morala počakati še na razplet tekme med Dansko in Francijo. Danci so imeli pred dvobojem dve točki, Slovenija je ob eni zmagi ostala pri treh, Danska tako za slovenski obstanek ni smela zmagati. Na koncu pa so Danci, ki so zaostajali z 2:3, v zadnji tretjini v pol minute dosegli dva gola in se z zmago 4:3 rešili, Slovenija pa je zdrsnila na zadnje mesto na lestvici. To pomeni, da bo na naslednjem SP igrala v enem razredu slabši konkurenci.

O prvem mestu bosta v večerni tekmi odločala Norveška in Kazahstan, prvi za končni uspeh zadošča že poraz po podaljšku, Kazahstan mora zmagati po rednem delu.

Slovenske barve so na SP branili vratarji Lan Kavčič, Luka Kolin, Jakob Zupančič, branilci Rožle Bohinc, Jan Čosić, Matej Petretič, Urban Podrekar, Ožbej Rep, Tit Smolnikar, Ožbe Šlibar in napadalci David Baloh, Miha Beričič, Nal Brodnik, Ian Fingušt, Luka Gomboc, Nace Langus, Tjaš Lesničar, Marcel Mahkovec, Jakob Pečnik, Tay Petronijevič-Lepša, Luc Slivnik, Matic Török in Luka Vodlan.