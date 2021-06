Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ponedeljek v ligi NHL prinaša dva obračuna. Hokejisti Montreal Canadiens proti Winnipeg Jets v drugem krogu končnice vodijo s 3:0 v zmagah in imajo priložnost, da se z metlo prebijejo v polfinale. Zmagovalec drugega srečanja med Boston Bruins in New York Islanders bo povedel s 3:2 v seriji.