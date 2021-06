Bo Coloradu uspelo še tretjič?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na soboto bosta v ligi NHL dva obračuna. V drugem krogu končnice se bosta v severni skupini udarila Winnipeg Jets in Montreal Canadiens. V zahodni skupini pa se bosta igrala Vegas Golden Knights in Colorado Avalanche.

Colorado Avalanche so dobili uvodni dve tekmi na domačem ledu, v noči na petek pa bodo igrali v Nevadi, kjer bodo vitezi poskušali na domačem ledu poskušali znižati zaostanek. Colorado trenutno vodi v zmagah z 2:0.

Winnipeg Jets in Montreal Canadiens bodo igrali šele drugo medsebojno tekmo v končnici. Za moštvi je to že enajsta medsebojna tekma v tej sezoni. Zadnjo je Montreal v gosteh dobil s 5:3 in vodi 1:0 v zmagah.

Liga NHL, 4. junij (drugi krog končnice):



Winnipeg Jets - Montreal Canadiens /0:1/

Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche /0:2/



// - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1