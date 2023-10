Kopitar in Kralji vračajo gostovanje Kojotom

V noči na soboto po slovenskem času bo v najmočnejši hokejski ligi na svetu spet na delu slovenski zvezdnik Anže Kopitar. Ta se s svojimi Los Angeles Kings mudi pri Arizona Coyotes, moštvu, ki so ga v sredo zjutraj na domačem ledu premagali s 6:3. Hrušičan je na tisti tekmi dosegel gol in podajo, to pa sta bili njegovi šesta in sedma točka v sezoni. Kopitar je trenutno 46. na lestvici najboljših ofenzivcev lige.

LA Kings so po šestih tekmah sezone 2023/24 na šestem mestu zahodne konference lige NHL. Na računu imajo sedem točk, trikrat so zmagali in trikrat izgubili, enkrat šele po kazenskih strelih. Še drugič ta teden se bodo spopadli z Arizona Coyotes, deveto ekipo zahoda. Kojote so v sredo zjutraj s 6:3 premagali v domači dvorani Crypto.com, prvi gol Kraljev na tisti tekmi pa je dosegel slovenski zvezdnik Anže Kopitar. Hrušičan je prispeval še podajo za zadnji gol Kraljev, to pa sta bili njegova šesta in sedma točka v sezoni. Trenutno je Kopitar 46. najboljši strelec lige NHL. Tekma v Mullet Areni v Tempeju, predmestju Phoenixa, se bo začela malo po četrti uri v soboto zjutraj po slovenskem času.

Na delu bosta tudi najboljša in najslabša ekipa lige NHL. Branilci naslova prvakov, hokejisti moštva Vegas Golden Knights, v tej sezoni še ne poznajo poraza in so s sedmimi zmagami na vrhu zahodne konference, z dvema točkama prednosti pred Colorado Avalanche. Zlati vitezi se bodo tokrat doma spopadli s Chicago Blackhawks. Povsem drugače pa so v sezono vstopili San Jose Sharks. Ti imajo po sedmih porazih na računu le točko, ki so si jo priborili na drugi tekmi sezone, ko so namučili Colorado in mu premoč priznali šele po kazenskih strelih. Morski psi bodo prvo zmago sezone lovili pri Carolina Hurricanes.

Liga NHL, 27. oktober:

Lestvica:

Preberite še: