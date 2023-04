Podprvaki v veliki nevarnosti

Aktualni podprvaki lige NHL, hokejisti moštva Tampa Bay Lightning, so v letošnji končnici v veliki nevarnosti, da se poslovijo že po prvem krogu. V seriji proti Toronto Maple Leafs namreč zaostajajo z 1:3 v zmagah, s še enim porazom pa bi že končali sezono. Le ena zmaga do konferenčnega polfinala manjka tudi moštvu Vegas Golden Knights, ki se bo ponoči na peti tekmi pomerilo z Winnipeg Jets. Serija vzhodne konference med New Jersey Devils in New York Rangers pa je po štirih tekmah izenačena na 2:2.