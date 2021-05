Ovečkinovi Capitals v Bostonu za izenačenje

V hokejski ligi NHL se nadaljujejo boji prvega kroga končnice. Ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin in njegovi Washington Capitals poskušajo v Bostonu izenačiti serijo z Bruins zna 2:2 v zmagah, v primeru poraza, bodo že blizu izpada. Nashville Predators in St. Louis Blues bodo poskušali na domačem ledu priti do prvih zmag proti Carolini in Coloradu. Edmonton Oilers pa lovijo izenačenje proti Winnipeg Jets.