Morski psi raztrgali Kopitarja, Tavares zavil v črno Montreal

Liga NHL, 15. januar

Hokejisti Los Angeles Kings so s kapetanom Anžetom Kopitarjem doživeli četrti zaporedni poraz v ligi NHL. V domači dvorani Staples Centre so v kalifornijskem obračunu ostali praznih rok proti San Jose Sharks (1:4). Izgubili so prav vsako od treh tretjin. Colorado je pred domačimi gledalci zmagal sedmič zapored. Od Anaheima je bil boljši s 3:1.

Čeprav je Los Angeles proti vratom San Joseja usmeril več strelov (36:33), je na koncu objokoval poraz. Navijači Kraljev so v dvorani Staples doživeli novo razočaranje. Pri gostih so izstopali Chris Tierney (gol in podaja), povratnik Dylan DeMelo in Joonas Donskoi (oba sta prispevala dve podaji) ter vratar Martin Jones.

Kanadčan, ki je blestel na vratih gostov, je ustavil 35 strelov. Pred leti branil barve Los Angelesa in z njim tudi osvojil Stanleyjev prstan. Takrat je bil zamenjava Jonathanu Quicku, ki je tokrat počival. Priložnost je dočakal Darcy Kuemper. Prvič je začel tekmo v ligi NHL po 16. decembru in ustavil 29 strelov.

"Častni" gol Los Angelesa:

Trevor Lewis: Professional Goal Scorer pic.twitter.com/m25aIuu6bc — LA Kings (@LAKings) January 15, 2018

Morski psi iz San Joseja (p)ostajajo neugoden tekmec Los Angelesu, ki je proti sosedom iz Kalifornije ostal praznih rok že tretjič zapored. Kralji so na lestvici pacifiške divizije padli na tretje mesto, San Jose pa se mu je približal le na točko zaostanka.

"Pred tekmo smo se pogovarjali in zmenili, da moramo dobro začeti in 60 minut igrati dober hokej. Tega nismo storili. Zdaj si moramo določeni stvari ogledati in že na naslednji tekmi moramo zaigrati bolje," je po porazu povedal napadalec Los Angelesa Adrian Kempe.

Kopitar, ki je v dobrih 20 minutah dvakrat streljal na nasprotni gol, in soigralci bodo imeli v ligi NHL zdaj dva dneva počitka, nato v mesto angelov prihaja Pittsburgh.

Tavares odločil zmagovalca

Skupaj so bile na sporedu štiri tekme in ostali izidi so bili bolj tesni. Pred svojimi navijači je slavil le Colorado, ki je s 3:1 ugnal Anaheim in se veselil sedmega zaporednega para točk. A zmaga je bila izredno tesna, saj so gostje lovili zaostanek takorekoč vse do konca, šele 20 sekund pred zadnjim piskom sirene pa je Colin Wilson izkoristil številčno prednost na ledu za odločilnih 3:1.

Greiss has career-high 52 saves and Tavares scores the OT winner as the #Isles top the Canadiens 5-4. Recap: https://t.co/3fCCksPpup pic.twitter.com/lkkZnsxn42 — New York Islanders (@NYIslanders) January 16, 2018

Dallas je po podaljšku s 3:2 zmagal v Bostonu. Dallas je sicer že vodil z 2:0, a dovolil izenačenje, vseeno pa osvojil obe točki, ko je po treh minutah dodatnega dela zadel Tyler Seguin.

New York Islanders pa po podaljšku s 5:4 v Montrealu. Med ključnimi igralci New Yorka je bil nemški vratar Thomas Greiss, ki je resda prejel štiri gole, a ubranil kar 52 strelov na svoj gol. Tekmo je v drugi minuti dodatnega dela igre odločil John Tavares z drugim golom na tekmi. Že v rednem delu je New York vodil z 2:0 in 4:2.