Olimpija "veseli" december končuje tam, kjer je pred dnevi visoko izgubila

Hokejisti HK SŽ Olimpija se bodo od tekmovalnega leta 2022 poslovili na gostovanju pri branilcu naslova ICEHL Salzburgu. Ljubljančani so pri rdečih bikih gostovali pred dobrim tednom in izgubili s kar 0:7. Za varovanci Mitje Šivica je nič kaj veseli december, zmagali so le enkrat, na Solnograško gredo s sedmimi zaporednimi ničlami.

Olimpija leto zaključuje v veliki rezultatski krizi, decembra je zmagala le enkrat. Po zmagi nad Pustertalom v začetku meseca je nanizala sedem porazov, ob nobenem ni vknjižila vsaj točke. Ob slabih rezultatih je zdrsnila z mest, ki po rednem delu zagotavljajo dodatne boje za končnico (šest do deset). Zmaji so trenutno 12., za desetim Gradcem zaostajajo štiri točke. Za konec leta jih čaka še eno zahtevno gostovanje, pri Salzburgu, kjer so 22. decembra izgubili s kar 0:7.

"Privoščili smo si preveč neumnih izključitev, za katere smo plačali ceno. Oni so trikrat izkoristili igralca več. To je bila še druga zaporedna tekma, na kateri je bil tekmec občutno hitrejši od nas. Poleg tega smo bili slabi pri majhnih stvareh, ki so pomembne. Slabo zaključujemo akcije, slabo igramo s ploščkom, pod pritiskom ne delujemo dobro. Ko vse to sešteješ in dodaš še kazni, je rezultat takšen, kakršen je," je dogajanje v Salzburgu pred tednom dni komentiral trener Mitja Šivic.

V novo leto bo Olimpija vstopila na prvi dan leta 2023, in to na gostovanju pri novincu Asiagu, ki jo je v ponedeljek v Tivoliju premagal s 5:2 in skočil med deseterico.

Asiago gostuje pri Pustertalu, v nedeljo bo na prvi tekmi leta 2023 pričakal Olimpijo. Foto: Domen Jančič/HK SŽ Olimpija

Vodilni Innsbruck bo pričakal zadnji Vorarlberg. Vroče bo na Koroškem, kjer se bosta udarila tretji Beljak in drugi Bolzano, pri drugem koroškem moštvu Celovcu bo gostoval Linz, Fehervar gosti Dunaj, za pomembne točke v boju za deseterico pa se bosta pomerila Pustertal in Asiago.

Liga ICEHL, 30. december

Lestvica:

