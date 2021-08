Legendarni Šved končal kariero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Henrik Lundqvist je največje uspehe dosegal na vratih New York Rangers.

Henrik Lundqvist je največje uspehe dosegal na vratih New York Rangers. Foto: Reuters

Švedski hokejski vratar Henrik Lundqvist se je pri 39 letih odločil za konec kariere. Svojo odločitev je sporočil na družbenih omrežjih in se zahvalil vsem, ki so mu pomagali na poti.

Legendarni švedski hokejist Henrik Lundqvist je zadnjih 15 let branil v severnoameriški ligi NHL. V tem času je bil član ekipe New York Rangers. Lani je sicer podpisal enoletno pogodbo z Washington Capitals, a so mu težave s srcem preprečile igranje. Januarja je prestal tudi operativni poseg.

Šveda so v sedmem krogu nabora leta 2000 izbrali Rangers, kljub drugačnim napovedim pa je v NHL dosegel status zvezdnika. Ima največ zmag (449) in "shutoutov" (64) v zgodovini franšize, leta 2012 pa je osvojil priznanje za najboljšega vratarja. Bil je petkratni udeleženec tekme zvezd in je dolga leta veljal za enega najboljših na svojem položaju, čeprav mu ni uspelo osvojiti Stanleyjevega pokala.

Lundqvist, ki je kariero sicer začel pri Frölundi, je z reprezentanco osvojil olimpijsko zlato 2006 in srebro 2014. Na svetovnih prvenstvih je bil zlat 2017 ter srebrn 2003 in 2004.