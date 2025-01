Klubi v NHL bodo lahko hokejiste plačevali več

Dvig zgornje meje bo postopen, v prvi sezoni za 7,5 milijona dolarjev, v drugi še za 8,5 milijona in v zadnji, ki jo zajema dogovor (2026/27), še za 9,5 milijona dolarjev. Kot dodaja AFP, so to najvišji dvigi omejitev proračunov, odkar so v ligi uvedli ta sistem leta 2005.

Za klube večletni dogovor pomeni pomemben podatek pri načrtovanju proračunov in s tem omogoča tudi podpisovanje novih pogodb bodisi s sedanjimi igralci ali pa iskanje okrepitev.

Komisar lige NHL Gary Bettman je ob tem dogovoru izrazil tudi pričakovanje, da bodo z igralci oziroma sindikatom dosegli tudi nov dogovor o kolektivni pogodbi. Sedanji se bo iztekel septembra 2026.