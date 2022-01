Kako je navijačica rešila življenje članu Vancouvra

Kanadsko moštvo Vancouver Canucks je prvi dan leta 2022 gostovalo pri novincu v ligi NHL Seattle Kraken, kjer se je oglasilo že oktobra, ko se je začela neverjetna zgodba s srečnim koncem.

Pred sobotno tekmo je klub iz Vancouvra na družbenih omrežjih delil pismo pomočnika tehničnega vodje Briana Hamiltona v upanju, da bodo ljudje objavo razširili in pomagali najti dekle, ki je njihovemu članu rešila življenje.

Med kaosom tekme pritegnila pozornost in "poslala" sporočilo

Hamilton je v pismu čas zavrtel na 23. oktober, ko je Seattle na svoji premierni NHL-tekmi gostil prav njegovo moštvo. Med pripravo opreme na klopi Vancouvra je na tribuni za njegovim hrbtom nekomu uspelo pritegniti njegovo pozornost.

Bilo je dekle, privrženka novinca iz Seattla, za katero se je pozneje izkazalo, da pesti stiska tudi za Vancouver. Ta je ob pleksi steklo tiščala mobilni telefon, na njem pa je bilo v velikem in obarvanem fontu sporočilo "Znamenje na vašem vratu bi lahko bilo rakavo. Prosim, obiščite zdravnika." Hamilton priznava, da ga je sporočilo pretreslo, a da je le skomignil z rameni in nadaljeval svoje delo.

Vsebina sporočila, ki ga je med oktobrski tekmo pokazala Hamiltonu. Takrat v večji in bolj barvni pisavi. Foto: Guliverimage

Biopsija pokazala, da gre za maligni melanom

Po vrnitvi v Kanado je "madež" na vratu, za katerega sploh ni vedel, da ga ima, najprej pokazal partnerici Jessici. O njem je nato povprašal klubskega zdravnika, ki mu je dal vedeti, da se s tovrstnimi znamenji ne gre igrati.

Nekaj dni zatem so mu znamenje odstranili, biopsija dodatnega tkiva pa je pokazala, da gre resnično za maligni melanom, a so ga odkrili dovolj zgodaj, saj je na srečo zajel zgolj povrhnjico.

Dobra dva meseca po opozorilu sta se srečala:

An act of kindness towards another human that Brian (Red) will forever be grateful for.



Brian and Nadia had an emotional meeting ahead of tonight's game in Seattle. pic.twitter.com/xvld8x2ltz — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022

"Zgodba o izjemni osebi"

"Niti vedel nisem, da ga imam. Ne vem, kako ga je sploh videla. Ni bil velik, povrhu vsega sem imel oblečeno jakno, na zadnji strani pa še radijsko povezavo. Resnično je junakinja. To je zgodba o izjemni osebi, ki je opazila nekaj skrb vzbujajočega in v vsej noriji, ki vlada na tekmah, našla način, da me je opozorila na to stvar," je med drugim v pismu zapisal Hamilton.

Zapis je hitro zaokrožil in nedolgo po objavi je zgodba prišla tudi do junakinje Nadie Popovici, ki je zvečer obiskala tekmo Seattla in Vancouvra in se še pred prvim sodniškim metom srečala s Hamiltonom.

Hamilton je sprva napisal pismo, ki se je hitro razširilo po družbenih omrežjih in sporočilo je kaj kmalu prišlo tudi do Nadie. Tej se je zahvalil tako na novinarski konferenci kot osebno. Foto: Guliverimage

"She's the story. She's the person that did this. She saved the life. She needs to know her efforts were valid and bang on."



🗣 Part 2 of Brian "Red" Hamilton's interview involving the heroic Seattle fan pic.twitter.com/Sbh7Jmugcv — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 1, 2022

"Podaljšala mi je življenje. Imam čudovito družino. Imam čudovito hčer. Rešila mi je življenje. Ni me potegnila iz gorečega avtomobila, ampak me je povlekla iz neugodnega in nevarnega položaja. Zdravnik mi je dejal, da če bi znamenje ignoriral nadaljnjih štiri ali pet let, me nato ne bi bilo več. Hvala, Nadia, junakinja," se je član Vancouvra zahvalil svoji rešiteljici in dodal, da je pripravljen sodelovati v akciji, ki bi ozaveščala o pomembnosti pregledovanja znamenj.

Srečanje Briana in Nadie:

The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.



A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022

Štipendija za šolanje

V znak zahvale sta kluba stopila skupaj in med tretjino tekme Popovicijevi, ki si želi postati zdravnica, šolanje pa bo začela v kratkem, podelila štipendijo v vrednosti deset tisoč ameriških dolarjev.