Olimpija pri lanskem krvniku

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana bodo zvečer gostovali pri klubu, ki jim je v lanski sezoni preprečil napredovanje v četrtfinale, Pustertalu. Moštvi sta se v tej sezoni že srečali, konec septembra so v Tivoliju tesno, z 2:1, zmagali Ljubljančani. Ti so po desetih tekmah pri sedmih zmagah in 19 točkah, kar zadostuje za peto mesto, južnotirolski tekmec pa je odigral 12 tekem, šestkrat zmagal in je s 17 točkami sedmi. Olimpija bo po večerni tekmi v nedeljo igrala doma, ob 18. uri bo gostila Gradec.