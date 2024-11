Olimpija ne more streti Linza, a je dobila okrepitev iz NHL

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana še na enajstem zaporednem obračunu z Linzem niso zmagali. Po drugi tretjini so zaostajali z 0:1, na koncu pa izgubili s 4:1 To je peti poraz ljubljanske ekipe v razširjeni avstrijski ligi na zadnjih sedmih tekmah. Pri Olimpiji so po tekmi razkrili skrivnost, prihod okrepitve iz NHL. To je 36-letni veteran Nick Bonino, ki je nazadnje igral za New York Rangers.

Ljubljansko moštvo se je v sredo mudilo na gostovanju pri Bolzanu. Zmaji so povedli z golom Mihe Zajca, domači so v tretji tretjini izkoristili napako, zadeli in izsilili podaljšek, v katerem gola ni bilo, tako da je odločalo izvajanje kazenskih strelov. Kar deset serij je bilo potrebnih, da smo dobili zmagovalca. Dveh točk so se veselili domači, varovanci Anttija Karhule pa so se vrnili z eno. Prav veliko časa za regeneracijo niso imeli, v petek so na domačem ledu gostili Steinbach Black Wings Linz. Avstrijska ekipa je sezono začela izjemno slabo, pestile so jo poškodbe, po več porazih je v svoje vrste pripeljala dva slovenska napadalca, ki sta bila še brez kluba: Luko Mavra in Kena Ograjenška. Sprva le do reprezentančnega premora, a sta oba prepričala trenerski štab in si prislužila pogodbo do konca sezone. Postala sta pomembna člena kolektiva, ki v zadnjem času navdušuje. Na prejšnjih sedmih tekmah je izgubil le enkrat in se z dna lestvice močno povzpel.

Linz se je hitro pokazal za trdega in neugodnega tekmeca. Gostje so imeli terensko premoč in več strelov proti vratom, a povsem brez priložnosti niso bili niti domači. So pa morali Ljubljančani že hitro loviti zaostanek, saj so Lukaša Horaka gostje premagali v osmi minuti. V nadaljevanju so bili domači, ki so spet igrali oslabljeni (med drugimi je zaradi poškodbe na prejšnji tekmi spet manjkal Kale Kerbashian) blizu izenačenju. A strela Marcela Mahkovca in Alexandra Lavoieja sta bila nekoliko nenatančna, Miha Zajc pa je zadel okvir gola.

Domači niso izkoristili "power playa" v uvodu druge tretjine, že pred tem je plošček po strelu Roka Kapla oplazil prečko, ob koncu tega dela igre je imel lepo priložnost še Mahkovec, a je Rasmus Tirronen ostal nepremagan. V zadnji tretjini ni šlo po načrtih domačih. Začelo se je z zadetkom Briana Leblerja tik po končani ljubljanski kazni, ko pa so imeli zmaji sami igralca več, so naredili napako in po protinapadu dobili še tretji gol. Ko je Linz v 56. minuti zadel še četrtič, je bilo jasno, da je upov konec, čeprav je tik zatem Nik Simšič zadel pod prečko, kar pa je bil za domače le častni gol.

V Olimpijo prihaja izkušeni Nick Bonino Pri ljubljanskem klubu so že v četrtek zvečer na družbenih omrežjih napovedali, da bodo po tekmi razkrili nekaj velikega. "Prihaja nekaj VELIKEGA! Komaj čakamo, da vam lahko povemo. Izdamo vam takoj po koncu tekme, v Hali Tivoli," so zapisali na omrežju in sledilce pozvali k ugibanju. Med komentarji se je odzval tudi novi strateški vlagatelj kluba, Kanadčan Alexandre Lefebvre, ki pravi, da je pred razkritjem "zelo navdušen". Gre za okrepitev iz lige NHL. To je Nick Bonino, ki je v najmočnejši ligi na svetu igral za New York Rangers, Anaheim Ducks, Vancouver Canucks, Nashville Predators, Minnesota Wild, San Jose Sharks in Pittsburgh Penguins. Šestintridesetletni Američan je v najmočnejši ligi na svetu odigral več kot 800 tekem, s Pittsburghom pa v letih 2016 in 2017 osvojil tudi naslov prvaka. Za ameriško reprezentanco je igral na treh svetovnih prvenstvih, nazadnje leta 2023. V Tivoliju zvenečo okrepitev pričakujejo naslednji teden.





Derbi na Madžarskem

Salzburg se je sredi tedna prebil v četrtfinale lige prvakov, zdaj pa gostuje pri trenutno vodilnem Fehervarju. Foto: EC-KAC/Pessentheiner

Derbi večera bo v Szekesfehervarju, kjer bo vodilno moštvo (Anže Kuralt) pričakalo aktualnega prvaka Salzburg, ki se je uspešno prebil v četrtfinale lige prvakov.

Gradec (Rok Tičar) bo gostil Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba), Pustertal pričakuje Dunaj, Innsbruck bo gostil Beljak, Vorarlberg pa Asiago.

