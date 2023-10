Olimpija bo negativni domači niz poskušala prekiniti proti lanskemu finalistu

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo v nedeljo ob 18. uri gostili Bolzano in poskušali vknjižiti prvo domačo zmago sezone v tem tekmovanju. Zadnja domača zmaga IceHL Ljubljančanov ima dolgo brado in sega v 2. december 2022. Bodo končali dolg negativni domači niz? Ekipi sta se v tem tekmovalnem obdobju že srečali, Olimpija se je z gostovanja vrnila z zmago z 1:0. Južnotirolcem, sicer lanskim finalistom, v tej sezoni ne gre po načrtih, po seriji porazov so zamenjali trenerja, ekipo znova vodi Glen Hanlon. Na 12 tekmah so zbrali zgolj devet točk, Olimpija na eni tekmi več 15.