Olimpija na derbiju začelja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred hokejisti HK SŽ Olimpija so zadnje štiri tekme sezone. Ta se bo zanje končala že 26. februarja. Ljubljanski klub, ki po številnih odhodih igra v skoraj povsem slovenski zasedbi, bo gostoval pri sosedu z lestvice, zadnjem Pioneers Vorarlberg. Kdo od dvojca se bo na koncu izognil zadnjemu mestu? Obetajo se hudi boji za zadnji "neposredni četrtfinalni vstopnici" (mesta med šest). Eden od takšnih bo v Linzu, kjer bo gostoval Celovec. Dunaj, ki se oklepa petega mesta, pa čaka zahtevna tekma, gostil bo vodilni Bolzano. Pomembni dvoboji so tudi pred Asiagom, Pustertalom in Gradcem, ti upajo, da se zanje sezona po rednem delu še ne bo končala. Eden od trojice bo ostal brez mesta med deseterico.