Zmaji znova s Kerbashianom nad Celovec

Po reprezentančnem premoru se na delo vračajo tudi hokejisti ljubljanske Olimpije. V nedeljo ob 17.30 se bodo v Hali Tivoli udarili s tamkajšnjim KAC-em, katerega člana sta slovenska legionarja Jan Muršak in Luka Gomboc.

Hokejisti Olimpije so zadnji dvoboj odigrali drugega novembra, še precej več časa pa je preteklo od zadnje tekme kanadskega centralnega napadalca Kala Kerbashiana, ki se po več kot mesecu dni vrača v tekmovalni ritem.

34-letnik si je 27. septembra na tretji tekmi sezone z Asiagom poškodoval koleno in moral na večtedensko okrevanje. To je končano, tako da bo Kerbashian nared za nedeljsko tekmo s Celovcem, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Zmaji so v zadnjih dveh krogih premagali Vorarlberg in Innsbruck, Celovčani pa so v petek izgubili proti Linzu. Moštvi sta se med seboj v tej sezoni že pomerili, 22. septembra so v Celovcu po podaljšku s 4:3 slavili Ljubljančani, Kerbashian pa je takrat prispeval gol in podajo.

