Čas za prvo domačo zmago? "Malo smo še na toplo-hladno, posvetiti se je treba konsistentnosti."

Hokejisti HK SŽ Olimpija ob 19.15 gostijo Black Wings Linz, ki je po zmagi za zeleno mizo nad Gradcem s petimi zmagami trenutno na sedmem mestu, dve točki pred devetimi Ljubljančani. Ti lovijo sploh prvo domačo IceHL zmago sezone in prvo v tem tekmovanju po 2. decembru 2022, ko so v Tivoliju premagali Pustertal.

"Linz je dobra ekipa in pričakujemo lahko dobro tekmo. Nekaj tekem smo že odigrali v ligi ICE, malo smo še na 'toplo-hladno'. Posvetiti se moramo naši konsistentnosti, da bomo vsako tekmo igrali na najvišji ravni, s čim manj napakami, da prejmemo čim manj golov in izboljšamo igro z igralcem več in manj," pred večernim domačim srečanjem pravi napadalec Rok Kapel.

Olimpija bo po večerni tekmi v petek ob 19.15 gostila še Beljak, v nedeljo pa bo gostovala pri Asiagu.