Začela se je nova sezone hokejske lige prvakov, v kateri lovoriko brani švicarski klub Geneve-Servette HC. Fehervar AV19 slovenskega napadalca Anžeta Kuralta je na gostovanju pri češkem podprvaku Pardubicah izgubil s kar 0:7. Slovenski napadalec je zaradi kazni srečanje končal predčasno. Trener Nik Zupančič je s poljskim prvakom Unia Oswiecim gostoval pri finskem Ilvesu in drago prodal kožo. Zupančičevi so še tri minute pred koncem rednega dela vodili, na koncu pa izgubili v podaljšku s 3:4, a kljub vsemu pri favoriziranemu tekmecu vknjižili točko.

Hokejska liga prvakov, prve tekme:

Četrtek, 5. september

V predtekmovanju lige prvakov nastopa 24 klubov. Vsak odigra šest tekem, nato pa najboljših 16 s skupne lestvice napreduje v izločilne boje. V prvem delu nastopa tudi nekaj legionarjev.

Fehervar AV19 napadalca Anžeta Kuralta je pri češkem podprvaku v Pardubicah izgubil z 0:7. Srečanje se je začelo s hitrim prekrškom gostujočega branilca Tima Campbella, ki je moral že po 12 sekundah pod prho, tako da so imeli domači pet minut igralca več, kar so izkoristili z dvema goloma. V 30. minuti so člani Pardubic povedli s 4:0, v 39. minuti pa si je kazen igre prislužil še slovenski napadalec, kar so gostitelji v začetku zadnjega dela znova izkoristili in zvišali na 5:0. Na koncu so zmagali s 7:0.

Poljski klub Unia Oswiecim, ki ga s trenerske klopi vodi Nik Zupančič, je na Finskem izgubil v podaljšku. Foto: Peter Podobnik/Sportida Slovenski trener Nik Zupančič je z novincem v tekmovanju Unia Oswiecim gostoval pri finskem Ilvesu in pri favoriziranem tekmecu vknjižil točko. Poljska zasedba je na severu Evrope dvakrat vodila, v 26. minuti je Krystian Dziubinski s svojim drugim golom moštvo popeljal do vodstva z 2:1, v 55. minuti pa je Jere Vertanen ob igralcu več zvišal na 3:2.

A domači so v 58. minuti zadeli in izsilili podaljšek, ki ga je v prid Ilvesu odločil Eemeli Suomi. Finski kolektiv je bil pričakovano nevarnejši, sprožili so 42 strelov na vrata gostov, pri katerih se je z 38 obrambami izkazal Linus Lundin. Zupančičevi varovanci so sprožili 14 strelov.

Trio "Nemcev" in koroška zasedba na delu v petek

Bremerhaven slovenske trojice Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič bo v petek gostil zmagovalca lanske sezone iz Ženeve, Celovec, katerega člana sta Jan Muršak in Luka Gomboc, pa v petek odhaja v Francijo k Rouenu.

Predtekmovalni del bo potekal do sredine oktobra. Mesec dni pozneje se bodo začeli izločilni boji, finale pa bo 18. februarja prihodnje leto

