Hokejisti se strinjajo: podpora je nevidna moč uspeha

Zimske olimpijske igre v Pjongčangu so iz dneva v dan bliže. Združile bodo najboljše športnike sveta in osvetlile srčiko olimpizma – prijateljstvo, solidarnost in pošteno tekmovanje. Gledalci pred malimi ekrani lahko zasledijo olimpijski spot Coca-Cole s tremi slovenskimi hokejisti. Ti pozivajo navijače, naj navijajo v duhu pobude: #vednopodpiraj.

Miha Verlič in Miha Štebih Foto: Marin Mešter

Slovenska moška članska hokejska reprezentanca se je na olimpijske igre prvič uvrstila v Sočiju leta 2014 in se prebila do četrtfinala. Spomin na ta izjemen uspeh je še vedno živ, med hokejisti pa tli goreča želja po uspehu v Pjongčangu. Nevidna moč, ki vodi v uspehe, je podpora, se strinja hokejski trio Miha Štebih, Miha Verlič in Mitja Robar: "Najpomembnejši so družina, prijatelji in navijači, saj nam športnikom dajejo dodaten zagon, predvsem v zahtevnih trenutkih. S podporo nam je tako v življenju kot na ledu vse lažje." Ob tem vsem, predvsem pa mladim, sporočajo: "Trdo delajte, ne obupajte in predvsem – ne pozabite uživati!"

Mitja Robar Foto: Marin Mešter

Družba The Coca-Cola Company ohranja najdaljši neprekinjen odnos z olimpijskim gibanjem na globalni ravni. S sklenitvijo štiriletnega sponzorstva z Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez v letu 2017 Coca-Cola širi olimpijski duh tudi na slovenskih tleh. S pobudo #vednopodpiraj spodbuja potrošnike, da si drznejo sanjati najmogočnejše sanje skupaj s slovenskimi športnimi junaki in predvsem da jih pri uresničevanju sanj brezpogojno podpirajo.

