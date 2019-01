Olimpija se je igrala z vodstvom, Jeseničani imeli strelske vaje

Vodilno moštvo državnega prvenstva HK SŽ Olimpija tudi po deveti tekmi ostaja stoodstotno. Zmaji so iz dvorane tretjega HK Triglav Kranj odpeljali vse tri točke, a bilo je tesno. Potem ko so vodili s 3:0 in 4:1, so na koncu zmagali s 4:3. Zmagoviti zadetek je prispeval Patrik Tišlar (zadel je dvakrat). Precej bolj zanesljivo so do zmage prišli državni prvaki, člani HDD Sij Acroni Jesenice, za katere je bila to druga tekma v dobrem dnevu. Drugi železarji so v Celju zmagali z 10:1, polovico zadetkov so dosegli v zadnji tretjini. Tadej Čimžar je zadel trikrat, Urban Avsenik je dobre pol minute pred koncem klonil prvič.