Olimpija do pričakovane visoke zmage nad mladimi železarji

Hokejisti Olimpije so visoko premagali HD Hidria Jesenice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Aktualni državni prvaki HK SŽ Olimpija so na ponedeljkovi tekmi državnega prvenstva pričakovano zanesljivo ugnali HD Hidria Jesenice. Mladi železarji, ki so sredi obračuna znižali na 2:4, so v Tivoliju na koncu izgubili z 2:9.