Anže Kopitar in Kralji lovijo tretjo zmago sezone

Anže Kopitar in Kralji na domačem ledu v LA-ju lovijo tretjo zmago v sezoni. Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL bo ponoči na delu spet slovenski as Anže Kopitar, ki s soigralci iz moštva Los Angeles Kings na domačem ledu gosti v začetku sezone izjemno razpoložene Carolina Hurricanes. Ta ima po šestih odigranih tekmah na računu pet zmag in en poraz zaseda pa tretje mesto v vzhodni konferenci.

Kralji so sezono začeli nekoliko manj prepričljivo, v petih tekmah so zabeležili dve zmagi in tri poraze, ponoči pa imajo tako priložnost, da razmerje poravnajo.

Obračun LA-ja in Caroline seveda ne bo edina tekma večera, na delu bodo še Montreal Canadiens, ki jih čaka spopad s Tampa Bay Lightning, pa Toronto Maple Leafs, ki gostijo Minnesota Wild, Winnipeg Jets gostijo Arizona Coyotes, Calgary Flames Philadelphia Flyers, Vancouver Canucks Detroit Red Wings in Vegas Golden Knights Nashville Predators.

Liga NHL, 15. oktober:

Lestvici:

