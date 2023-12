Znano je, kjer bo Super Bowl leta 2027

Stadion sprejme 70.000 gledalcev in je domovanje ekip Los Angeles Rams in Los Angeles Chargers. Umeščen je v predmestje Inglewooda in je finale gostil leta 2022, ko so Rams premagali Cincinnati s 23:20.

Že devetič pa bo širše območje Los Angelesa pripravilo finale NFL, znova pa bo prizorišče zaključne tekme ob šestdesetletnici prvega, ki je bil leta 1967 na stadionu Los Angeles Memorial Coliseum.

Super bowl bo prihodnje leto v Las Vegasu, leto kasneje v New Orleansu, leta 2026 pa v San Franciscu.

Na letošnjem 57. finalu v Glendalu v Arizoni so smetano pobrali Kansas City Chiefs. V finalu so z 38:35 premagali Philadelphia Eagles in osvojili tretji naslov v ligi NFL.

Največ zmag imajo v zgodovini Pittsburgh Steelers in New England Patriots, oboji so po šestkrat dvignili pokal Vinca Lombardija.