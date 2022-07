Živo Dvoršak v Južni Koreji pokopal 47. strel

Trikratna olimpijka iz Londona 2012, Ria de Janeira 2016 in lani iz Tokia 2020 je imela do nesrečnega 47. strela svoje mednarodne tekmice pod nadzorom. V uvodnih štirih serijah je zadela 105,9, 105,7, 105,4 in 104,7 kroga, natančna je bila tudi v uvodnih šestih strelih pete serije (10,8, 10,6, 10,5 in trikrat po 10,4 kroga).

Nato pa se ji je pripetila nezgoda, v 47. strelu je zadela zgolj 3,5 kroga in nazadovala na 40. mesto. V nesrečni peti seriji je skupno zadela le 97,7 kroga. V zadnji, šesti seriji je dosegla svoj najboljši izid (106,2), 625,6 kroga pa ji je na koncu navrglo končno 24. mesto v konkurenci 64 tekmovalk z vsega sveta.

Poleg Dvoršakove, ki je v soboto praznovala 31. rojstni dan, je na strelsko črto stopila tudi pet let starejša Sonja Benčina. Letošnja državna prvakinja v zračni puški je tekmovanje končala na 41. mestu, potem ko je zadela 622,3. Njene serije so znašale 103,6, 104,2, 104,4, 103,2, 102,5 in 104,4 kroga.

V kvalifikacijskem delu je bila najboljša Madžarka Gitta Bajos s 630,6 kroga, finalni obračuni osmih najboljših strelk iz kvalifikacij pa bodo na sporedu v ponedeljek.

Dvoršakovo v nedeljo, 17. julija, čaka še tekma v kraljevski strelski disciplini - malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov.