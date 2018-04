Živa Dvoršak do največjega uspeha v svetovnem pokalu

Dvoršakova je v finalu osvojila 445,4 točke. Zmagala je Kitajka Zeru Wang z izkupičkom 458,3 točke, ki je bila za malenkost boljša od Avstrijke Franziske Peer (458,2), ki se je morala zadovoljiti z drugim mestom.

Za dvakratno olimpijko, ki je krstni nastop na poletnih olimpijskih igrah doživela v Londonu 2012, drugič pa je nastopila na igrah v Riu de Janeiru leta 2016, je to prva uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu. Njen največji dosežek na največjih tekmovanjih je bila doslej bronasta kolajna z evropskega prvenstva z zračno puško v Odenseju 2013.

Foto: Sportida

Tretje mesto na tekmi svetovnega pokala v Južni Koreji je zelo dober obet za svetovno prvenstvo, ki ga bo septembra prav tako gostil Changwon, kjer se bodo že delile prve kvote za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2020.

V Changwonu je Dvoršakova nastopila tudi z zračno puško, s katero pa je ostala brez velikega finala na 66. mestu.

Slovenska strelka je lani avgusta prestala operacijo zapestja, pred tem je julija diplomirala iz finančne matematike.

Po Changwonu karavano svetovnega pokala od 7. do 15. maja čaka tekma v ameriškem Fort Benningu. Četrta postaja letošnjega svetovnega pokala bo nemški München (od 22. do 29. maja). Vrhunec sezone pa bo že omenjeno svetovno prvenstvo v Changwonu, in sicer od 31. avgusta do 15. septembra.