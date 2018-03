Zdaj je tudi uradno: svetovni podprvak nič več za Slovenijo

Mihael Žgank se bo pridružil turški reprezentanci

Potem ko je oktobra lani postalo jasno, da želi Mihael Žgank, svetovni podprvak in najboljši slovenski judoist leta 2017, nastopati za turško reprezentanco, so danes iz Judo zveze Slovenije sporočili, da je Žgank, sicer dolgoletni član slovenskega judo kluba Sankaku, od kluba in zveze vendarle dobil zeleno luč za odhod iz slovenske reprezentance. Trener Marjan Fabjan odločitev obžaluje, a jo razume.

Kot so sporočili iz Judo zveze Slovenije, je turška judo zveza izpolnila vse zahteve slovenske zveze, še prej pa je 24-letnemu Žganku zeleno luč prižgal njegov dolgoletni matični klub Z'dežele Sankaku iz Celja, ki ga vodi trener Marjan Fabjan.

Tekmovalec iz Migojnic, ki je po izobrazbi inženir živilstva in prehrane, bo po novem član judo kluba BBSK Istanbul v Carigradu, po zagotovilih slovenske judo zveze, ki je prestopu Žganka sicer nasprotovala, pa lahko začne postopek za pridobitev turškega državljanstva.

Foto: Reuters

Fabjan o prestopu Žganka: To ni pobeg, to je šola za življenje

Trener Fabjan Žgankovo odločitev obžaluje, a jo hkrati sprejema. "Žgank je bil prvi slovenski borec, ki je na svetovnem prvenstvu osvojil medaljo, in če izgubiš tekmovalca takega ranga, ti seveda ne more biti vseeno. Še posebej zato, ker veš, da bi z njim lahko dosegel tudi olimpijsko medaljo. Ko vidiš, da se je znašel na razpotju, da je kolebal med športom in izobraževanjem ter mislijo o odhodu v tujino, kjer bi si poskusil zagotoviti sredstva za življenje, pa po drugi strani to seveda razumeš. Ne bom ga zadrževal."

Na vprašanje, zakaj je dogovarjanje s turško zvezo trajalo tako dolgo, Fabjan odgovarja, da niso našli skupne besede.

Trener Marjan Fabjan o prestopu Žganka: Če se bo po olimpijskih igrah želel vrniti kot trener, je več kot dobrodošel. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Kot določa pravilnik, klub za svojega borca lahko zahteva med 15 tisoč in 18 tisoč evri odškodnine. Toliko smo zahtevali tudi mi," je povedal Fabjan, ki Žganku želi vse najboljše. "Če se bo po olimpijskih igrah k nam želel vrniti kot trener, je več kot dobrodošel," sporoča Fabjan, ki je prepričan, da bodo Turki najboljšemu slovenskemu judoistu lanskega leta ponudili tisto, česar mu v Sloveniji ne bi mogli.

"Miha bo v Turčiji imel vse, kar potrebuje. Od fizioterapevtov, zdravnikov, psihologov do sparing partnerjev, velikih telovadnic, potoval bo v tujino, lahko bo štirikrat letno potoval na Japonsko … Tega mu tukaj nismo mogli zagotoviti," priznava najtrofejnejši slovenski judoistični trener, čigar varovanke se z olimpijskih iger praviloma vračajo z odličji.

"To ni pobeg iz Slovenije, to je šola za življenje," o prestopu svojega varovanca (24-letni Žgank je bil član kluba Sankaku od sedmega leta starosti) dodaja Fabjan.

Za komentar smo poprosili tudi Judo zvezo Slovenije, a o tej temi niso želeli govoriti.

Žgank je prvi in edini slovenski dobitnik medalje na članskem svetovnem prvenstvu v moški konkurenci. 1. septembra lani je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti postal svetovni podprvak v kategoriji do 90 kilogramov.