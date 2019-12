Woods z ZDA osvojil predsedniški pokal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški golfisti s kapetanom Tigerjem Woodsom tudi po 21 letih ostajajo nepremagani na predsedniškem pokalu, kjer se 12 najboljših meri z ekipo mednarodnih zvezdnikov. Tokrat so Američani s prevlado v posamičnih dvobojih v Melbournu zmogli preobrat v zadnjem dnevu.

Junak na igrišču Royal Melbourne Golf Cluba je bil veteran Matt Kuchar, ki je dosegel zmago v predzadnjem 17. obračunu ter ZDA dokončno zagotovil zmago. Kapetan ekipe ZDA Woods je osvojil prvo točko in se prešerno razveselil Kucharjeve zmage.

A ne gre spregledati, da je 43-letni Woods dobil vse tri svoje dvoboje in je s 27 zmagami v tem tekmovanju najuspešnejši v zgodovini.

Ekipa Ernieja Elsa, ki so jo sestavljali v večji meri mladi mednarodni zvezdniki, je prevladovala v prvih dveh dneh, na koncu pa so vendarle prevladale izkušnje v vrstah ZDA s 16:14 in na 13. izvedbi tega tekmovanja dosegla 10. zmago.

Predsedniški pokal je na sporedu vsaki dve leti, Američani pa so zmago slavili vsakič vse od leta 1998. Na njem ne nastopajo evropski igralci, ki se z ZDA merijo v Ryderjevem pokalu.