Woods vnovič na operacijo hrbta

Ameriški zvezdnik golfa Tiger Woods je moral vnovič na operacijo hrbta in ga čaka krajše okrevanje, je v torek sporočil športnik. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je bil poseg nujen zaradi težav z medvretenčno ploščico, ki je pritiskala na živec.

Woods je imel zaradi bolečin v hrbtu velike težave decembra na tekmovanju PNC Championships.

Woods ni sporočil, kdaj točno je bil na operaciji, a zmagovalec 15 turnirjev serije major bo zanesljivo izpustil turnir PGA prihodnji teden v Torrey Pinesu in tudi naslednjega sredi februarja v Rivieri.

"Veselim se vrnitve in zdaj se moram osredotočiti na trening in se nato vrniti na tekmovanja," je še sporočil Woods, ki je imel v preteklosti že večkrat težave s hrbtom in je moral že petič na operacijo.