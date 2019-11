Woods izbral samega sebe za nastop v predsedniškem pokalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med igralci, ki bodo branili barve ZDA, je Woods izbral še zmagovalca US Opna Garyja Woodlanda, nekdanjega zmagovalca mastersa v Augusti Patricka Reeda, Tonyja Finauja, Dustina Johnsona, prvega igralca sveta Brooksa Koepko, Xanderja Schauffeleja, Patricka Cantlayja, Justina Thomasa, Matta Kucharja, Webba Simpsona in Brysona DeChambeauja.

"Kot zadnjega igralca v ekipi bom izbral Tigerja Woodsa. Devetkrat je igral v pokalu, igral je dvakrat v predsedniškem pokalu v Avstraliji, torej bo to njegov tretji nastop tam. In zdi se mi zanimivo govoriti v tretji osebi," se je pošalil Woods, ki bo prvič po letu 1994 in Halu Irwinu na predsedniškem pokalu tako kapetan kot igralec.

Woods je na novinarski konferenci dejal, da je pred njegovo ekipo težko delo, a da mu bo ob pomoči treh pomočnikov Steva Strickerja, Freda Couplesa in Zacha Johnsona lažje.

"Težko bo, toda vedno sem imel v mislih, da bodo ob meni trije izjemni pomočniki. Dva fanta sta že osvojila predsedniški pokal, Zach pa bo prihodnji kapetan. Imel bom tri izjemne glave za pomoč, ko bom igral," je pojasnil.

V predsedniškem pokalu, ki bo med 12. in 15. decembrom, se bodo Američani pomerili z mednarodno ekipo brez evropskih igralcev. Mednarodna zasedba je do zdaj slavila le enkrat, ima pa deset porazov in en remi.

V ekipi ZDA je 11 od 12 igralcev na svetovni lestvici v prvi šestnajsterici, najboljši igralec mednarodne ekipe je Avstralec Adam Scott, ki zaseda 17. mesto.