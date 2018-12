Vaterpolistom Kopra pokalni naslov

Koprski vaterpolisti so brez težav prišli do prve lovorike po preoblikovanju kluba, ki se v letošnji sezoni okrepljen s številnimi tujci vnovič preizkuša v jadranski ligi. Od prve minute finala so vaterpolisti z Obale pokazali svojo kakovost, povsem nadigrali nasprotnike in sredi druge četrtine že vodili z 9:1. Tekma je bila tedaj že odločena, zato je zbranost napadalcev v tretji četrtini precej popustila, v zadnjem delu igre pa so gledalci videli pravi ognjemet zadetkov, kot se za finale spodobi.

Že pred tem so Koprčani v polfinalu izločili rekorderje po številu naslovov kranjski Triglav, zelo močan pa je v novi sezoni tudi Kamnik, kamor so se vrnili številni domači igralci in na ta način so Kamničani izločili Ljubljano.