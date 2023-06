Vaterpolisti z eno nogo že na EP

Na tekmovanje v Sveti deželi se bodo iz kvalifikacij uvrstile štiri države zmagovalke in tri najboljše drugouvrščene ekipe. Slovenija je na uvodni tekmi premagala Finsko kar s 25:4, z današnjo razliko v zadetkih pa si pot na EP lahko zapre samo še sama s katastrofalnim porazom v nedeljo proti Romuniji.

Slovenija je Švico v zadnjih dveh obračunih premagala gladko. Danes je svoje naredil tudi pomen te tekme in odločale so zadnje minute. Začetek je bil dober, saj sta Benjamin Popović in Matija Čanč Bernard znala prednost igralca več v bazenu nagraditi z golom, Švicarji so se približali, Aljaž Troppan pa je spet povišal na +2.

Švicarji so v drugi četrtini spet znižali, Aleksander Cerar in kapetan Jaša Kadivec pa sta poskrbela za nekaj več sproščenosti, vsega dve sekundi pred odmorom pa je Domonokos Szer spet zadel za Švico. Še tesneje bi bilo, če vratar Jure Beton švicarskemu kapetanu Robinu Pleyerju ne bi ubranil petmetrovke.

Drugi del je Slovenija začela z golom Kadivca, a ekipa iz dežela sira in žepnih nožkov je vztrajala, Kadivec pa je igral simultanko. Kljub temu so se gostje ob koncu tretjega dela nevarno približali na 7:6. V zadnjem delu je postalo še bolj napeto. Švicarji so 2:25 minute pred koncem poravnali na 9:9.

Vnovič pa je nastopil kapetan Kadivec ter s četrtim in petim golom na tekmi vendarle poskrbel za tako želeno zmago Slovenije.

Ob Kadivcu so gole za Slovenijo dosegli še: Aleksander Cerar, Benjamin Popović, Matija Bernard Čanč, Andraž Pušavec, Vukašin Stefanović in Aljaž Troppan.