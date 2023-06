Slovenski vaterpolisti so kvalifikacije za prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostil Izrael, začeli uspešno in dosegli prvo od najmanj dveh potrebnih zmag. Finci so bili nedorasel tekmec varovancem selektorja Krištofa Štromajerja. Že po uvodni četrtini je bilo jasno, da je vprašanje le, kakšna bo končna razlika. Slovenija je prvi del dobila z 9:0, ob polčasu pa vodila s 13:0.

Finci so se prebudili po menjavi strani in zabili dvakrat, a veselje je bilo kratko, saj se je tudi v tem delu razlika povišala. Prav razlika v danih in prejetih zadetkih bi bila lahko tista, ki bo na koncu odločala o poti v Sveto deželo, saj se bodo na EP uvrstili zmagovalci kvalifikacijskih skupin in tri najboljša drugouvrščena moštva.

Slovenijo ključna tekma čaka v soboto ob 20.40 s Švico, ki jo je suvereno odpravila na zadnjih dveh obračunih. Zmaga bi že pomenila najmanj drugo mesto, v nedeljo pa se bo izbrana vrsta pomerila še s favorizirano Romunijo. Ta je danes na prvi tekmi dokazala svojo moč in z dvomestno razliko premagal Švico.

Gole za Slovenijo so dosegli: kapetan Jaša Kadivec 6, Benjamin Popovič 5, Jaša Lah 3, Vukašin Stefanović, Aljaž Pevec, Aleksander Paunović, Andraž Pušavec po 2, Matija Bernard Čanč, Jan Justin in Aleksander Cerar po 1.