Vaterpolisti prvič po letu 2012 spet na EP

Foto: Vid Ponikvar

Slovenija je v uvodu ugnala Švico z 10:6 (2:0, 3:0, 3:4, 2:2), pa čeprav je po polovici vodila že s 5:0. Nato je sledila zmaga nad Malto z 10:9 (2:2, 1:1, 4:4, 3:2), s čimer je bila uvrstitev na EP potrjena. Na koncu je sledil pričakovan poraz z Romunijo s 4:11 (1:1, 0:6, 1:3, 2:1).

Aleš Komelj: Fantom bo treba omogočiti dobre priprave, saj se brez teh ne moremo nadejati dobre igre na samem prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar

"V Belorusiji bomo poskušali doseči kakšen dober rezultat, je pa že sama uvrstitev tja velik uspeh in bo uspeh tudi, če osvojimo tudi 16. mesto," je uvrstitev na EP pokomentiral trener Aleš Komelj in dodal: "Čaka nas trdo delo. Zveza bo morala storiti nekaj več kot do sedaj. Fantom bo treba omogočiti dobre priprave, saj se brez teh ne moremo nadejati dobre igre na samem prvenstvu. Morda bo reprezentanca tudi nekoliko spremenjena, saj so zadaj nekateri, ki trkajo na vrata ekipe."