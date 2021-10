Vaterpolisti neposredno v drugi krog kvalifikacij za EP

Slovenska članska vaterpolska reprezentanca se je danes še tretjič zbrala na skupnem treningu. Z Evropske plavalne zveze (LEN) so na vaterpolski zvezi (ZVDS) prejeli obvestilo, da prvega kvalifikacijskega kroga za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo septembra 2022 v Splitu, ne bo zaradi premajhnega števila prijavljenih reprezentanc. To pomeni, da je Slovenija neposredno uvrščena v drugi krog kvalifikacij, ki bo na sporedu februarja prihodnje leto.

Kljub odpovedi kvalifikacij, ki bi sicer morale potekati med 5. in 7. novembrom, pa so na zvezi že zavihali rokave in se poizkušajo dogovoriti za prijateljsko srečanje z eno od reprezentanc iz sosednjih držav. Srečanje bo v primeru, da do dogovora pride, odigrano v terminu odpovedanih kvalifikacij, najverjetneje v soboto, 6. novembra.

Selektor reprezentance Krištof Štromajer je kljub odpovedi tako dolgo pričakovanih reprezentančnih tekem fante pohvalil za prizadevnost na treningih: "Fantje na treningih ves čas dajejo svoj maksimum in vidi se, da jim to, da smo se po dolgem času ponovno zbrali, res nekaj pomeni in imajo željo nastopati v kapici Slovenije. Vesel sem, da so me na nek način popeljali nazaj, v čas, ko sem bil tudi sam del reprezentance v vodi, in upam, da se bo ta zgodba nadaljevala še naprej."