Vasilij Žbogar še vedno namerava nastopiti na OI 2024

"Trenirava skupaj z Zelkom, že tretji teden po prvi sprostitvi ukrepov za športne dejavnosti, seveda pod pogoji, ki veljajo v določenem obdobju. V tem času tisti, ki smo v enojcih, nismo občutili ukrepov tako kot drugi. Prihodnji teden bodo lahko začeli trenirati tudi dvojci, med njimi Tina Mrak in Veronika Macarol v razredu 470," je za STA pojasnil Žbogar, ki je tudi podpredsednik Jadralne zveze Slovenije (JZS) in predsednik Burje.

Sedaj 44-letni Žbogar je edini slovenski jadralec s tremi olimpijskimi medaljami; srebrn je bil leta 2016 v Rio de Janeiru v razredu finn ter leta 2008 v Pekingu v razredu laser, v katerem je bil bronast leta 2004 v Atenah. Načrte za nastope v zvezdi je opustil, na OI leta 2024 v Parizu pa naj bi uvedli nov razred, po nekaterih predlogih je bilo v preteklosti precej govora o plovilu s fiksno kobilico in mešano posadko jadralca in jadralke na njem.

44-letni Žbogar je edini slovenski jadralec s tremi olimpijskimi medaljami. Foto: Vid Ponikvar

Trenersko delo je opravljal na Irskem

"Čas do OI v Parizu je še zelo oddaljen, bomo videli, kako se bo vse skupaj odvijalo in kateri razredi bodo tam. Najprej je treba izpeljati OI v Tokiu. Poleg tega je pandemija povsem spremenila tudi naša razmišljanja. Za nami so leta letanj z ene na drugo veliko tekmo na različnih koncih sveta. Pri tem smo kar malo pozabili, da imamo tudi doma izjemne pogoje. Tudi na svetovni zvezi so ugotovili, da je treba začeti delati na domačih lokalnih športnih zvezdah, kar pomeni, da je več pozornosti treba posvetiti tudi mladim," je ocenil Žbogar, tudi predsednik strokovnega sveta JZS.

Trenersko delo je opravljal na Irskem, kjer je skrbel za laserje. "Tega, jasno, ni že nekaj časa. Sedaj se posvečam delu na Obali, v Burji nas vsak dan trenira okrog 15, tudi mladinci. Pripravili bomo tudi regate, prvo v zelo majhnem obsegu ter v okviru omejitev že konec tedna. Da vidimo, kaj potrebujemo, kako bomo to peljali naprej, seveda v sodelovanju z zdravstveno stroko, pristojnimi ministrstvi in Olimpijskim komitejem Slovenije. Z njimi smo dobro sodelovali že pri pripravi ukrepov za treninge," je pojasnil Žbogar.

Dejal je, da so že klicali iz tujine, Italije, Avstrije in Hrvaške, da bi v prihodnjem obdobju prišli na treninge v Slovenijo, ko bodo meje odprte in tovrstni treningi dovoljeni. Prave tekme v slovenskem merilu pa bi lahko v celoti zaživele naslednji mesec.

Preberite še: