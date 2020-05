Slovenski jadralci po odloku vlade zajeli veter v jadra

Jadralci so spet na morju. Foto: Gilles Morelle in Marc Roullier SSL

Jadralna zveza Slovenije (JZS) je po odloku vlade, ki je sprostila vadbo v individualnih športih, ponovno vzpostavila sistem treningov. Še vedno ni znan koledar mednarodnih in slovenskih tekmovanj, pomembno pa je, da so lahko tekmovalci začeli normalno vaditi, tudi Žan Luka Zelko ter Tina Mrak in Veronika Macarol, ki imajo že olimpijske norme.

"Posadke enojcev, laserji in drugi lahko po odloku vadijo brez težav. JZS je sprejela ustrezne protokole za treninge, imamo srečo, da je v našem izvršnem odboru zdravnica Karmen Pahor, ki je tudi članica regionalnega štaba za civilno zaščito, zato smo to lažje pripravili. Pri tem smo sodelovali tudi z Olimpijskim komitejem Slovenije in ministrstvom, pristojnim za šport," je povedal predsednik JZS Aljoša Tomaž.

Izpostavil je, da ima sedaj možnost vadbe tudi dvojica v razredu 470 Mrak - Macarol, ki bo med kandidati za najvišja mesta na olimpijskih igrah v Tokiu prihodnje leto.

"Tudi Mariborčan Zelko se je preselil na Obalo. Zagnali smo treninge pod orkiljem nacionalne panožne šole v Portorožu, tudi med mladinci. Zaradi pandemije smo, kot sem omenil, napisali jasna navodila, kako se trenira, od tega, da je treba priti na vadbo že ustrezno oblečen, kako se dviguje barka v morje, pa do tega, kako se jo razkužuje," je pojasnil Tomaž.

Koledar regat postaviti na novo

Največja težava ta čas je, ker tekmovalni koledar še ni določen, saj niso znani termini evropskih in svetovnih prvenstev, kar pomeni, da treningi še ne morejo biti tako ciljno usmerjeni, kot bi bili sicer. "Koledar regat bomo morali pripraviti povsem na novo. To nas še čaka, tako na slovenski kot mednarodni ravni."

Tomaž je že napovedal tudi rebalans proračuna JZS. "Imeli smo podpisane pogodbe s sponzorji do letošnjih OI, sedaj bomo vsaj z nekaterimi, ki jih kriza ni toliko prizadela, skušali podaljšati dogovore. Med 22 in 25 odstotkov letnega proračuna v višini 650.000 evrov dobimo od sponzorjev, ostalo od Fundacije za šport in državnega proračuna prek letnega programa športa (LPŠ). S FŠO smo že podpisali pogodbe in tu ni težav, pri LPŠ pa pristojno ministrstvo še ni izdalo navodil, kako naprej," je nanizal Tomaž.

Foto: STA

"Pri LPŠ se tudi lahko pričakujejo manj sredstev od predvidevanj zaradi gospodarske krize, upam sicer, da temu ne bo tako. Manj stroškov imamo na JZS za zdaj zaradi odpovedi tekem, a trenerje in ostalo je vseeno treba plačati," je dodal Tomaž.

Po bogati bančni in poslovni karieri sveži upokojenec je končal, da jadranje na velikih jadrnicah ta čas ni možno, zanje veljajo enaka pravila kot za ekipne športe.

Pandemija novega koronavirusa je prekrižala tudi njegove osebne načrte. Oktobra lani je Tomaž skupaj z ženo jadral od Šolte do Turčije, kjer je sedaj ostala barka na kopnem. Regija, v kateri je, je blokirana, prav tako ni znano, kdaj se bodo obnovili poleti. Tako da bo njegova barka verjetno tam ostala še nekaj časa.