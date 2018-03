V ZDA zaplet s tekmico, v Londonu s snegom in prtljago, na računu pa nova zmaga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tik pred zdajci je Kozinova izvedela, da bo v ring stopila z drugo boksarko, saj Ngubanejeva za ZDA ni dobila vize. Po 400 urah treninga in 192 rundah "sparinga" je sprememba ni vrgla iz tira. S trenerjem Rudolfom Pavlinom sta bila pripravljena na vsakršen izziv: "Vedno moraš biti pripravljen na vse, že trener je pred tem rekel, da ne vedo, kako bo, da lahko spremenijo nasprotnico zaradi težav z vizo. Bila sem dovolj samozavestna in vedela sem, da lahko premagam tudi Madžarko."

Spremembo tekmice so celo pričakovali

Dvoboj z Ngubanejevo bi bil za Kozinovo najresnejši preizkus v karieri, 33-letna Bajićeva (rojena Eva Santa Halaši) pa je bila, čeprav na lestvicah zaseda precej nižja mesta, vseeno najboljša mogoča zamenjava, meni Emin trener Rudolf Pavlin: "Mogoče je na lestvicah res slabša, ampak razen nekoliko drugačnega stila in razlike v višini – Južnoafričanka je malo nižja od Madžarke – bistvene razlike v kakovosti ni. Sicer nižje tekmice Emi še bolj ustrezajo, ker lahko proti njim še bolj uveljavi svoje prednosti, a dokler ne bo dvoboja z Južnoafričanko, tega ne bomo vedeli."

"Spremembo smo malo pričakovali. Ko smo izvedeli, da Južnoafričanka ne bo dobila vize, smo se odločili za rezervo. Imeli smo dve, Madžarko in Finko. Madžarka je bila po nekih rangih in kakovosti boljša nasprotnica in smo se odločili zanjo, bila je tudi nekdanja IBF-prvakinja. Bil sem prepričan, da Emi, ki je bila v življenjski formi, ne bo predstavljala težav."

"Taktika nam je uspela," je zadovoljen trener Rudolf Pavlin. Foto: STA

"Imela je napako, da je visoko držala roke"

In jih res ni bilo. "Imela sem malo drugačen slog, več gibanja z nogami, čakala sem jo na udarcih v telo, ki so tudi moja specialiteta. Imela je napako, da je visoko držala roke, tam sem lahko dala čiste udarce," je dvoboj, ki ga je z nokavtom končala v peti rundi, osvetlila Kozinova, trener pa je dodal: "Bilo je malo drugače, kot smo pričakovali, ampak Ema sicer sparira samo z moškimi - v pripravah na ta dvoboj se je pomerila z 18 -, zato ji tudi razlike v slogih borbe ne predstavljajo prevelikih težav. Hitro lahko spremeni pristop in se prilagodi, poleg tega pa je bil naš načrt, da Ema takoj začne 'presing', ob tem pa je malo možnosti, da tekmica uveljavi svoj slog. Taktika nam je uspela."

Posnetek dvoboja Ema Kozin : Eva Bajić:

Še letos v Las Vegasu?

Kozinova je prva slovenska poklicna boksarka, ki je zmagala v ZDA, v meki tega športa, kot radi poudarjajo boksarji, med njimi tudi upokojeni slovenski šampion Dejan Zavec, ki je v ZDA trikrat izgubil. 19-letni Ljubljančanki so se z dobro predstavo odprla številna vrata.

"Vzdušje v ZDA je bilo odlično, res imajo radi šov, vidi se, da uživajo v borbah. Tudi ko sem prišla iz ringa, mi je pol dvorane čestitalo, me potrepljalo po rami," je trenutke zmagoslavja podoživela Kozinova, nakazala pa se je tudi možnost vrnitve v ZDA: "Tam je bilo veliko promotorjev, med njimi tudi De la Hoyjevi, potihoma se je govorilo, da bi konec maja ali v začetku junija lahko padla ponudba za Las Vegas. A do takrat je še veliko časa, bomo videli."

Kozinova je v ZDA ubranila branila naslov svetovne prvakinje po različici Wiba in osvojila še naslov po različici GBC (Global Boxing Council). Slovenska šampionka ima v lasti še pasove organizacij WBU, WBC, WBF. Prihodnost je svetla, ona pa že neučakana. "Že jutri je nov trening, tako da počitka ne bo, gremo naprej," pravi študentka matematike.