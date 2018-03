Slovenska boksarska princesa ubranila naslov WIBA svetovne prvakinje!

Ema Kozin - The Princess

Slovenska profesionalna boksarka Ema Kozin - The Princess je danes zjutraj v Oklahoma Cityju v 5. rundi s klasičnim nokavtom premagala izzivalko Evo Halasi iz Madžarske. Kozinova je tako ubranila naslov WIBA svetovne prvakinje in hkrati osvojila nov naslov GBC svetovne prvakinje. V svoji statistiki ima trenutno 13 zmag in nobenega poraza.