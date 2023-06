V polfinalu kanuistov in kanuistk pet slovenskih nastopov

Slovenski kanuistki Eva Alina Hočevar in Lea Novak ter kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič so se neposredno uvrstili v sobotni polfinale slalomistov na divjih vodah v Pragi. Po dodatnem nastopu v kvalifikacijah je to nato uspelo še Alji Kozorog, medtem ko je Nejcu Polenčiču za las spodletelo.

Pri moških sta olimpijski prvak Benjamin Savšek in Luka Božič zanesljivo napredovala že po prvem nastopu v kvalifikacijah. Zasedla sta četrto oziroma šesto mesto. Za najboljšim, Francozom Lucasom Roisinom sta zaostala nekaj več kot dve sekundi.

Tretji slovenski kanuist Nejc Polenčič je prvi nastop v kvalifikacijah končal na 33. mestu, po drugem pa je sobotni polfinale zgrešil za vsega 23 stotink sekunde in zasedel končno 31. mesto.

Ela Alina Hočevar si je neposredni nastop v polfinalu zagotovila z 9. mestom. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

V ženski konkurenci sta si neposredni nastop v polfinalu zagotovili Ela Lina Hočevar z devetim ter Lea Novak z 18. izkupičkom prve kvalifikacijske vožnje. Na brzice reke Vltave je morala drugič Alja Kozorog, ki si je s sedmim izidom zagotovila sobotni polfinale najboljše trideseterice.

Danes bodo na sporedu že polfinalni in finalni boji kajakašev in kajakašic. Ženski polfinale z Evo Alino Hočevar in Evo Terčelj se bo začel ob 13.45, moški z Žigo Linom Hočevarjem in Petrom Kauzerjem pa ob 14.50. Finala bosta nato ob 16.49 za ženske in 17.26 za moške.

V soboto bodo dopoldne potekali boji za najvišja mesta med kanuisti in kanuistkami, v nedeljo pa za konec sporeda v Pragi sledijo še nastopi v kajakaškem krosu.