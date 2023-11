V Parizu bi lahko nastopilo 170 slovenskih športnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na seji izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) v Ljubljani so povedali, da bi lahko na olimpijskih igrah prihodnje leto nastopilo okrog 170 slovenskih športnic in športnikov, kar bo odvisno tudi od tega, koliko bo ekipnih športov.

V središču francoske prestolnice bo tudi Slovenska hiša, v kateri bodo različni dogodki, napovedano je tudi proslavljanje slovenskih olimpijskih medalj. Člani komisije za medicino športa OKS pa bodo v mesecih pred igrami obiskali 174 kandidatov za OI oziroma njihovih strokovnih ekip, ki bodo čez 277 dni v Parizu.

Člani IO so dali zeleno luč letnemu programu športa, ki je podlaga za sofinanciranje iz državnega proračuna. Predsednik OKS Franjo Bobinac je izpostavil, da bo iz državnega proračuna za sofinanciranje športa za leto 2024 na voljo 45,2 milijona evrov, kar je 35 odstotkov več denarja, kot je bilo načrtovano, prav tako pa bo še nekaj čez tri milijone evrov dodatno v šport prišlo iz evropskih skladov.

Soglasje je dobil tudi letni program za področje športne vzgoje otrok in mladine za leto 2024. Po reorganizaciji vlade je del šolskega športa ostal na ministrstvu, ki je bilo pred tem v celoti pristojno za šport, preostalo je sedaj pod okriljem ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). Državni strokovni svet za šport je 27. oktobra že dal pozitivno mnenje k obema letnima programoma, tokrat tudi OKS.

Jošt Dolničar je predstavil poročila komisije za etična vprašanja OKS v treh primerih. Bobinac je dejal, da jih bodo še obravnavali. IO OKS je podprl delo komisije, ki sicer ne izreka sankcij, do odklonov pa se opredeljuje in izreka priporočila za etično pravilno ravnanje ter možno nadaljnje ukrepanje v posameznih primerih.

Roglič bo predal "dobrodelno žogo"

OKS pripravlja večerno dobrodelno prireditev, na kateri bo 15. novembra v Ljubljani, tudi v neposrednem prenosu na nacionalni televiziji aktualni boter, kolesarski as in olimpionik Primož Roglič, predal "dobrodelno žogo" in naziv botra svojemu nasledniku ali naslednici.

V zadnjih letih se imenuje ambasadorja ali "botra", ki v tekočem letu bdi nad zbiranjem sredstev za mlade športnike iz socialno šibkejših okolij. Prvi ambasador fundacije je bil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach. Nasledil ga je Aleksander Čeferin, prvi mož Evropske nogometne zveze.

Sledila je nekdanja alpska smučarska zvezdnica Tina Maze, ki v lani pomagala pri rekordnem znesku 135.000 evrov. Iz rok Tine Maze je konec lanskega leta na dobrodelni prireditvi vlogo ambasadorja prevzel Roglič.

OKS je na pobudo nekdanjega predsednika Bogdana Gabrovca leta 2015 ustanovil Fundacijo za športnike iz socialno šibkih okolij ter jo kasneje preimenoval v Fundacijo Leona Štuklja in Miroslava Cerarja za podporo športnikom in drugim nadarjenim dijakom ter študentom iz socialno šibkih okoli. Fundacija od leta 2020 dalje uspešno sodeluje z Zvezo prijateljev mladine Moste - Polje.

Člani IO so podprli včlanitev OKS v slovensko filantropijo, združenje za promocijo prostovoljstva.

Na začetku seje se je predstavila nova vodja odnosov z javnostmi in protokola Polona Novak, ki bo nasledila Aljo Pahor. Slednja se seli v marketing OKS, Novak pa je pred tem med drugim vodila tudi sekretariat uprave ljubljanske občine.