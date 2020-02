V Düsseldorfu še tri zmage in trije porazi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V slovenskem taboru so danes največ pričakovali od Ane Velenšek. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Slovenski judoisti Patricija Brolih, Ana Velenšek in Vito Dragić so v nedeljo na grand slamu v Düsseldorfu dosegli po zmago in poraz. Največji uspeh slovenske odprave tako ostaja sobotno srebro olimpijske prvakinje Tine Trstenjak.