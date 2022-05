V Braziliji se začenja največje tekmovanje za gluhe športnike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med 5. in 5. majem bodo v Brazliji potekale olimpijske igre gluhih.

Ponoči po slovenskem času se je v Braziliji začelo največje tekmovanje za gluhe športnike, poletne olimpijske igre gluhih. Letošnjo izvedbo gosti Caxias do Sul, na igrah pa sodelujejo tudi štirje slovenski športniki, ki bodo tekmovanja začeli 5. maja.

Na slavnostnem odprtju 24. poletne olimpijade gluhih je slovensko zastavo nosil najbolj izkušen udeleženec, teniški igralec Marino Kegl. Na letošnjih igrah sicer sodeluje 4500 športnic in športnikov, kljub vojni je v Braziliji tudi ukrajinska ekipa. Skupno bodo podelili 209 kompletov medalj v 17 športih.

Tadej Enci, Iris Breganski in Leja Glojnarič. Foto: Žiga Korenčan/Zsis.si

Slovenske barve poleg Kegla, za katerega so to že tretje takšne igre, branijo še atleti Iris Breganski, Leja Glojnarič in Tadej Enci.

Za Iris Breganski, ki bo tekmovala v sedmeroboju, skoku v višino in skoku v daljino, ter Lejo Glojnarič (sedmeroboj, skok v višino, met kopja) so letošnje igre prve v karieri. Enci je na igrah prvič nastopil leta 2017, letos bo tekmoval v tekih na 400 metrov in 400 metrov z ovirami. Kegl pa v Braziliji nastopa na tretjih igrah, leta 2017 je tekmovanje končal na četrtem mestu. V Brazilijo pa je prišel kot tretji najboljši teniški igralec svetovne teniške lestvice gluhih.

Prav Kegl bo prvi med Slovenci preizkusil tekmovališča, saj bo nastope začel 5. maja. Atletsko trojico pa prve tekme čakajo 7. maja.

Predstavitev slovenskih športnikov, ki bodo tekmovali na olimpijadi gluhih: