Tudi Marinič z zmago in porazom

V uvodnem krogu je 25-letni tekmovalec mariborskega Branika ugnal Joseja Novo Alcanataro iz Dominikanske republike, nato je bil zanj premočan Rus Tasojev, ki sicer nastopa kot nevtralni atlet.

Že v petek in soboto so brez uvrstitve v Bakuju ostali tudi Maruša Štangar, Kaja Kajzer, Andreja Leški in Martin Hojak.

Naslednja velika tekma po poletnem premoru judoiste čaka čez mesec dni - grand slam v Abu Dabiju. Med Slovenci je prijavo oddala le Maruša Štangar, ostali pa se bodo pripravljali na evropsko prvenstvo, ki ga bo med 3. in 5. novembrom gostil francoski Montpellier.

