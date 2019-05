Tretja zmaga slovenskih kegljačev na SP na Češkem

V četrtfinalu bo merila moči z drugouvrščeno reprezentanco skupine C - Hrvaško, drugi pari pa so Srbija - Avstrija, Madžarska - Slovaška in Nemčija - Češka.

Dvoboj s Slovaki je bil izjemno zanimiv in dramatičen. Naši tekmeci so vedno odlično začeli posamezne dvoboje, a so jih Slovenci, razen enega, vsi po vrsti rešili v svojo korist. Tako so uspeli na koncu nadoknaditi več kot 60 kegljev zaostanka. Junak v naših vrstah je bil Janže Lužan, ki je s 685 podrtimi keglji dosegel odličen rezultat. Za njim Uroš Stoklas 650, Primož Pintarič 630, Aleš Blaž 609, Timi Juvančič 601, Matej Lepej in zamenjava Franci Velišček pa 588.

Naše ženska reprezentanca se bo danes ob 11.30 uri v četrtfinalu pomerila z Nemčijo, selektor Albin Juvančič se nadeja precej boljši igri deklet kot na tekmi z Madžarkami, kljub temu pa bi bila zmaga naših presenečenje. Drugi pari so Hrvaška - Srbija, Češka - Romunija in Madžarska - Avstrija.