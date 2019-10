Trajković najboljši v Estoniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski taekwondojist Ivan Trajković je po letu in pol spet dobil tekmo svetovnega pokala. V kategoriji do 87 kilogramov je bil najboljši na veliki nagradi Latvije v Rigi, za to sta mu zadostovali dve zmagi. Najprej je bil boljši od Belorusa Hleba Afanasjeva, precej več dela je imel proti Ukrajincu Andreju Grabarju, ki ga je premagal s 5:4.