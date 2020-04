Viralka, ki se širi kot požar: to zmore le Simone Biles, ali pač ne? #video

Prva dama gimnastike zadnjih let Simone Biles bi se, če bi življenje teklo po ustaljenih tirnicah, te dni intenzivno pripravljala na bližajoče se olimpijske igre v Tokiu, a ker so te zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljene na prihodnje poletje, karantena pa je bolj kot ne ohromila celotno družbeno in športno dogajanje, je 23-letna energetska bomba doma, kjer se loteva tudi nekoliko neobičajnih podvigov. Slačenje trenirke v stoji je zagotovo eden bolj zanimivih. Bi ga zmogli ponoviti?

Na Twitterju si že lahko ogledate vrsto ponovitev. Zbrani so pod ključnikom #HandstandChallenge.

Solze ob prestavitvi olimpijskih iger

Miniaturna, komaj 142 centimetrov visoka Američanka, ena največjih zvezd prejšnjih olimpijskih iger v Riu de Janeiru, kjer je osvojila štiri zlata odličja (najboljša je bila v posamičnem in ekipnem mnogoboju, na preskoku in parterju), medtem ko je na gredi osvojila bron, je novico o prestavitvi olimpijskih iger izvedela med treningom. Kot je povedala v pogovoru za ameriško televizijo NBC, se je ob informaciji razjokala, a je hkrati pozdravila odločitev organizatorjev.

Simone Biles je eno največjih imen športne gimnastike. Foto: Reuters

"Ne dvomim, da me bodo trenerji do takrat spravili nazaj v formo, bolj me skrbi psihična plat priprave. Mislim, da bo prav psiha odigrala ključno vlogo pri meni in drugih športnikih," je napovedala. "Treba bo poslušati svoje telo in duha," je poudarila.

Na naslednjih olimpijskih igrah bo Bilesova, petkratna svetovna prvakinja v mnogoboju (2013–1015, 2018–2019) in na parterju, ter trikratna svetovna prvakinja na gredi (2014–2015, 2019) in dvakratna svetovna prvakinja na preskoku (2013–2016, 2018–2019), stara 24 let. Za olimpijske telovadce je to že visoka starost.

V enem od intervjujev je priznala, da je večino časa v bolečinah in da njeno telo počasi razpada, vendar bo zdržala še do olimpijskih iger v Tokiu. Zdaj jo čaka še dodatno leto.