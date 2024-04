Tim Ajskrim in Buhtli do naslova državnih prvakov v curlingu

V Ledeni dvorani Zalog se je v nedeljo s finalnimi tekmami zaključilo 14. državno prvenstvo v curlingu. V ženski konkurenci je naslov državnih prvakinj osvojila ekipa Tim Ajskrim, v moški konkurenci pa so se naslova državnih prvakov razveselili v ekipi Buhtli, so sporočili iz Curling zveze Slovenije.

V ženski konkurenci je nastopilo šest ekip iz štirih curling klubov - Zalog, Ljubljana, Jesenice in Velenje. Do naslova je prišla ekipa Tim Ajskrim (Zalog/Ljubljana), druge so bile Blondies (Jesenice), tretje pa Novčice (Velenje).

Zmagovalna ekipa je ob naslovu državnih prvakinj pridobila tudi naziv državne reprezentance za naslednjo sezono. Ekipa v postavi Ajda Zavrtanik Drglin, Liza Gregori, Nadja Pipan, Maruša Gorišek in Anja Pečaver bo tako novembra Slovenijo zastopala na evropskem prvenstvu skupine B.

V moški konkurenci je tekmovalo 12 ekip, prav tako iz štirih različnih klubov. Naslov so osvojili Buhtli (Ljubljana), ki so tudi aktualni reprezentanti. Drugi so bili Pingvini (Ljubljana) in tretji Team Sever (Jesenice).

Moška reprezentanca v postavi Gaber Bor Zelinka, Simon Langus, Jakob Omerzel, Javor Brin Zelinka in Noel Gregori se v petek, 26. aprila, odpravlja na evropsko prvenstvo skupine C, kjer se bodo borili za uvrstitev na novembrsko EP skupine B.

Po koncu DP bo v Ledeni dvorani Zalog med 25. in 28. aprilom potekal še mednarodni curling turnir Ljubljana Open. Nastopalo bo 34 ekip, 130 igralcev, iz 13 držav, med drugimi tudi iz ZDA, Kanade, Škotske in Švice, so še dodali pri zvezi.