Telovadci v Cottbusu drugi dan brez finalov

Potem ko je Lucija Hribar v četrtek uspešno začela novo gimnastično sezono in se v kvalifikacijah dvovišinske bradlje na svetovnem pokalu v Cottbusu uvrstila v finale, so imeli Slovenci danes manj uspeha. Na 46. turnirju prvakov je danes najboljši dosežek uspel Zali Trtnik (12,333 točke), ki je bila na gredi 15., Hribar (12,233) pa 16.

Tako Lucija Hribar kot Zala Trtnik sta danes nastopili tudi v kvalifikacijah parterja, kjer je Hribar (12,200) končala na 18., Trtnik (12,166) pa na 19. mestu.

Telovadec Anže Hribar pa je tekmoval še na drogu, nekdaj paradnem orodju Aljaža Pegana, in z 10,933 točke zasedel 34. mesto.

S turnirjem prvakov se je v četrtek začela nova sezona v športni gimnastiki, katere prvi vrhunec bo aprilsko evropsko prvenstvo v Antalyi, glavni dogodek pa jesensko svetovno prvenstvo v belgijskem Antwerpnu, kjer bodo delili vstopnice tudi za olimpijske igre leta 2024 v Parizu.

V slovenskem taboru je Hribar z odliko opravila prvo nalogo, saj se je v kvalifikacijah dvovišinske bradlje gladko uvrstila med najboljšo osmerico, ki se bo v sobotnem finalu borila za kolajne.

Do točk svetovnega pokala je prvič v karieri prišla tudi Meta Kunaver, debitantka na tej ravni tekmovanja, ki je z oceno 12,266 točke na preskoku končala na 12. mestu.

Manj uspeha so imeli telovadci. Nikolaj Božič je v četrtek na parterju zasedel 21. mesto, Anže Hribar pa je bil 25. Luki Bojancu se na krogih uvodni nastop v sezoni ni razpletel po željah, saj je padel in zasedel 41. mesto.

Finalni nastopi in boji za kolajne so na sporedu v soboto in nedeljo.

