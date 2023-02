Lucija Hribar gladko v finale bradlje, telovadci danes brez

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lucija Hribar je to sezono v odsotnosti Teje Belak in Tjaše Kysselef prvo ime reprezentance.

Lucija Hribar je to sezono v odsotnosti Teje Belak in Tjaše Kysselef prvo ime reprezentance. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska telovadka Lucija Hribar, ki je to sezono v odsotnosti Teje Belak in Tjaše Kysselef prvo ime reprezentance, je uspešno začela novo gimnastično sezono. Na svetovnem pokalu v nemškem Cottbusu, 46. turnirju prvakov, se je 21-letna članica Zelene jame na dvovišinski bradlji s peto oceno 13,033 uvrstila v sobotni finale.

S turnirjem prvakov se je začela nova sezona v športni gimnastiki, katere prvi vrhunec bo aprilsko evropsko prvenstvo v Antalyi, glavni dogodek pa jesensko svetovno prvenstvo v belgijskem Antwerpnu, kjer bodo delili vstopnice tudi za olimpijske igre leta 2024 v Parizu.

V slovenskem taboru je Lucija Hribar z odliko opravila prvo nalogo, saj se je v kvalifikacijah dvovišinske bradlje gladko uvrstila med najboljšo osmerico, ki se bo v finalu borila za kolajne. Najboljša na tem orodju je bila v kvalifikacijah evropska prvakinja 2022 z ekipo ter srebrna na bradlji, Italijanka Alice D'Amato (14,500).

Kot je po nastopu svoje varovanke iz Nemčije sporočila trenerka Nataša Retelj, je Hribar sestavo prikazala zelo lepo. "Mogoče je bil prvi obrat kanček slabši kot sicer, ampak vseeno je bilo vse super. Gre le za prvo tekmo sezone in lepo jo je začeti na takšen način," je za STA dejala trenerka in razkrila, da bosta z varovanko zelo kmalu še povišali težavnost sestave za štiri desetinke točke, kot jih prinaša težji seskok.

"V soboto bo Lucija v finalu še enkrat skušala ponoviti tako dober nastop. Težavnost sestave za zdaj ostaja takšna kot v kvalifikacijah," je še dodala Retelj.

Danes se je na preskoku predstavila tudi Meta Kunaver, debitantka na tej ravni tekmovanja, in po dveh lepih skokih z oceno 12,266 točke končala na 12. mestu. To pomeni, da je ob prvencu osvojila tudi prve točke za svetovno lestvico, preko katere se lahko telovadci uvrstijo na SP.

Manj uspeha so imeli danes telovadci. Nikolaj Božič (13,266) je na parterju v močni konkurenci 52 telovadcev zasedel 21. mesto, za kaj več ima kljub dobremu nastopu za zdaj še prenizko izhodiščno oceno, Anže Hrbar (13,166) pa ima po besedah selektorja Sebastijana Piletiča še rezerve; tokrat je bil 25.

Medtem pa se Luki Bojancu na krogih uvodni nastop v sezoni ni razpletel po željah, saj je padel in z oceno 11,533 med 47 tekmovalci zasedel 41. mesto. Bojanc je moral zaradi poškodbe rame izpustiti tri mesece treninga, a je zdaj, kot je povedal pred odhodom v Nemčijo, poškodba preteklost.

V petek se bosta v kvalifikacijah na gredi in parterju predstavili Lucija Hribar in Zala Trtnik, Anže Hribar pa bo nastopil na nekdaj paradnem orodju Aljaža Pegana, drogu.

Finalni nastopi in boji za kolajne so na sporedu v soboto in nedeljo.

