Svetovni prvak držal obljubo in gol stopil pred novinarje #video

Mark Williams, trikratni svetovni prvak v snookerju je izgubil stavo in na novinarska vprašanja odgovarjal nag. Foto: Getty Images

43-letni Mark Williams je bil prepričan v svojo stavo. Čeprav je v letih 2000 in 2003 postal svetovni prvak, mu v zadnjih letih igra na veliki zeleni mizi ni šla od rok. Šest let ni osvojil naslova za točke svetovne lestvice, lani, ko se ni uvrstil niti na svetovno prvenstvo, pa se je odkrito spogledoval s koncem kariere.

Najboljše prihranil za finale

V finalu je Williams prikazalo svojo najboljšo igro. Po prvem dnevu je vodil z 10:7, v ponedeljek dopoldan pa je prednost povišal na 14:7. Kljub temu je ob koncu sledila prava drama. V 33. igri je imel relativno preprosto "zaključno žogico", jo zgrešil in leto mlajši Higgins je znižal na 17:16.

V predzadnji mogoči igri je Williams vendarle uredil svoje misli in zmagal. "To je neverjetno. Lani me ni bilo tu, danes pa sem svetovni prvak," je dejal.

Stavo je pripravljen ponoviti. In jo izpolniti.

Williams je na novinarsko konferenco prišel odet le v brisačo, ki si jo je za mizo odvil in tako izpolnil obljubo, ki jo je dal po zmagi v četrtfinalu.

"Če zmagam še kdaj, obljubim, da bom znova prišel goč. Danes bo dolga noč. Ko sem prvič postal svetovni prvak, sem spil kozarec mleka in šel v posteljo, danes, verjemite, da pred zoro ne bom šel spat," je dodal Williams.